В Санчурском районе водитель «Мерседес Бенц» не справился с управлением и перевернулся

Судя по повреждениям иномарки можно смело утверждать, что водителю сильно повезло. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 17 августа, в Санчурском районе перевернулась иномарка. Авария произошла на 74 км трассы Яранск - Санчурск - граница Республики Марий Эл. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» не справился с управлением, совершая маневр. В результате чего съехал в кювет и перевернулся. К счастью госпитализация мужчине не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 3 ДТП, в которых 8 человек получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних.