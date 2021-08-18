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Происшествия18 августа 2021 11:07

В Санчурском районе водитель «Мерседес Бенц» не справился с управлением и перевернулся

Госпитализация мужчине не потребовалась
Алексей РомановАлексей Романов
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Судя по повреждениям иномарки можно смело утверждать, что водителю сильно повезло. Фото: vk.com/gibdd43

Судя по повреждениям иномарки можно смело утверждать, что водителю сильно повезло. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 17 августа, в Санчурском районе перевернулась иномарка. Авария произошла на 74 км трассы Яранск - Санчурск - граница Республики Марий Эл. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» не справился с управлением, совершая маневр. В результате чего съехал в кювет и перевернулся. К счастью госпитализация мужчине не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 3 ДТП, в которых 8 человек получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних.