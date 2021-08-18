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Происшествия18 августа 2021 10:14

В Пижанском районе незаконно вырубали лес

С арендатора взыскали компенсацию в размере 600 тыс рублей
Андрей Сергеев
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На арендованном обществом участке лесного фонда на территории Пижанского района была совершена незаконная рубка.

На арендованном обществом участке лесного фонда на территории Пижанского района была совершена незаконная рубка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области на территории Пижанского района «черные лесорубы» незаконно добыли древесину на участке, который арендует фирма ООО «Иж-Агро». Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Преступление было совершено из-за необеспечения должного контроля со стороны арендатора при непосредственном освоении леса и заготовке древесины, - подчеркнули в ведомстве.

В итоге природоохранный прокурор обратился в суд. Рассмотрев иск, суд взыскал с арендатора компенсацию в размере около 600 тыс. рублей.

Кроме того, в настоящее время сотрудниками полиции расследуется уголовное дело по факту незаконной рубки леса.