Жители Котельнича жалуются на зловония от канализационных ручьев

Горожане страдают от неприятных запахов уже три года. Фото: vk.com/onfkirov

Жители Котельнича пожаловались на зловония на улице Цветочной. В течение всего лета по дороге бегут ручьи канализационных стоков. Как уточнили активисты регионального штаба ОНФ, нечистоты уже подступают к огородам и к единственной скважине, откуда люди набирают питьевую воду.

- Вместе с дождевой водой канализационные отходы стекают по склону и попадают прямо в реку Вятку, - сообщают общественники. - Дурной запах стоит на улице постоянно, мешая людям спать по ночам.

Проблема с неприятным запахом связана с многоквартирным домом по улице Радужной, 9. Здание построили без выгребной ямы, так как планировали присоединить его к централизованной канализации. Однако систему достраивать не стали. Вместо этого рабочие сделали несколько колодцев, которые регулярно переполняются.

В 2019 году после вмешательства активистов канализационные стоки откачали. Однако проблема с водоотведением по-прежнему остается.

- Понятно, что в условиях дефицитного бюджета власти не достроят канализацию, - уточнили общественники. - Но раз уж сложилась такая ситуация, то нужно следить за своевременной откачкой стоков из колодцев. Мы вновь направили обращение в прокуратуру.

Напомним, что представители регионального штаба ОНФ взяли пробы воды из реки Мостовицы после массового мора рыбы. Они предполагают, что причина тому - сброс неочищенных стоков с ближайшего предприятия.