В Кировской области пьяный мужчина напал на сотрудника ДПС

Житель Верхошижемья напал на сотрудника ДПС днем 1 августа. Фото: Олег Укладов

В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Верхошижемья. Как сообщили в региональном Следкоме, в начале августа мужчина напал на сотрудника ДПС.

- Он умышленно толкнул инспектора и нанес не менее одного удара кулаком в область головы, - уточнили в ведомстве. - Также в присутствии посторонних лиц публично оскорбил инспектора грубой нецензурной бранью.

Теперь местного жителя подозревают в совершении преступления по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Ему может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.