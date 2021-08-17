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Общество17 августа 2021 15:27

Набережную Грина освобождают от зарослей кустарников

Большие ветви мешали кировчанам любоваться видом на реку Вятку
Алексей РомановАлексей Романов
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Обрезать все ненужные кусты планируется до конца сентября. Фото: admkirov.ru

Обрезать все ненужные кусты планируется до конца сентября. Фото: admkirov.ru

В Кирове на набережной Грина приступили к обрезанию кустарников. Разросшиеся ветви закрывали обзор и мешали жителям города любоваться красивым видом на реку Вятку. Об этом сообщили в горадминистрации.

Как рассказали в УДПИ, работы начались у лестницы, которая ведет на улицу Спасскую к Трифонову монастырю. Рельеф местности, а именно крутой склон, осложняет процесс благоустройства.

Подрядчик планирует завершить уборку поросли до конца сентября. По заявлению представителей управления дорожной и парковой инфраструктуры, кустарники срежут на всем протяжении набережной до Слободского спуска.