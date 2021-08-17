В Кировской области почти неделю продолжаются поиски жителя поселка Ожмегово

О местонахождении мужчины ничего не известно с 11 августа. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области продолжаются поиски 65-летнего жителя поселка Ожмегово Верхнекамского района. В последний раз мужчину видели 11 августа. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры составили приметный портрет пропавшего. Рост Вячеслава Иосифовича Лаща 160 см. Он имеет худощавое телосложение, светлые с залысиной волосы. Был одет в темно-синюю болоньевую куртку, темные брюки и черные сланцы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.