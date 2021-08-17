В 2021 году жители Кировской области взяли ипотечных кредитов на 6,5 млрд рублей

Средневзвешенная ставка по ИЖК за год снизилась на 0,33%. Фото: Иван МАКЕЕВ

За шесть месяцев 2021 года жители Кировской области взяли в банках 9,7 тысяч ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 6,5 млрд рублей. Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в отделении по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

- Средний размер ипотечного кредита, выданного заемщикам в рамках одного договора, в первом полугодии 2021 года составил 1,9 млн рублей, - сообщили в ЦБ.

Доля же просроченной задолженности в регионе по-прежнему остается на низком уровне - 0,4% от ипотечных обязательств. Ставка по ИЖК в июне сложилась на уровне 7,25%.