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Общество17 августа 2021 11:10

В Кирове продают автомобиль «Волга», возможно, изготовленный для губернатора

Собственник рассчитывает выручить за автомобиль 1 миллион рублей
Андрей Серегеев
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«ГАЗ-3102» выпущен в 1997 году. Фото: avito.ru

«ГАЗ-3102» выпущен в 1997 году. Фото: avito.ru

В Кирове на популярном сайте объявлений выставили на продажу автомобиль «ГАЗ-3102», который, по заверению собственника, изготавливался специально для губернатора Кировской области.

- Всего подобных «Волг» выпущено пятнадцать штук, - говорится в объявлении. - Автомобили изготавливались по заказу силовых и властных структур. Данный «ГАЗ» заказывал губернатор Кировской области.

Кроме того, автор объявления уточняет, что на данный момент в мире осталось всего четыре подобных автомобиля. Три их них в частных коллекциях в Армении, Украине и России.

ГАЗ-3102 оборудован телевизором. Фото: avito.ru

ГАЗ-3102 оборудован телевизором. Фото: avito.ru

Согласно техническим характеристикам, «ГАЗ-3102» выпущен в 1997 году, объем двигателя 2.4 MT (100 л.с.), пробег всего 5 тысяч километров. Продавец рассчитывает выручить за автомобиль 1 миллион рублей.

Интересно, что похожую модель удалось найти с приставкой RAF. Латвийский завод часто изготавливал по заказу ГАЗ мелкосерийные проекты. Кузов «Волги» растягивали примерно на метр, а салон полностью меняли под стандарты премиум-класса.