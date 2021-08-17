В Мурашинском районе опрокинулся лесовоз: есть погибшие и пострадавшие

Лесовоз опрокинулся посреди проезжей части. Фото: vk.com/kirov_blacklist

В Мурашинском районе произошло ДТП с лесовозом. В итоге погиб водитель фуры. Об этом рассказали в областной ГИБДД.

Смертельная авария произошла 16 августа в 17.40 на 479 км трассы «Вятка». По предварительным данным, МАЗ с прицепом, везший бревна, опрокинулся. Причина этого не уточняется. Прицеп повредил встречный УАЗ, однако в нем, к счастью, никто не пострадал. Незначительные травмы получил лишь пятилетний пассажир машины, однако госпитализация ему не потребовалась. 44-летний водитель фуры, к сожалению, погиб на месте.

За минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло девять аварий. В них получили травмы 12 человек, в том числе четверо детей, и двое погибли.