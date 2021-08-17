Житель Верхнекамского района, убивший свою девушку из ревности, предстанет перед судом

Все материалы уголовного дела уже переданы в суд для вынесения окончательного приговора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Верхнекамского района, который зверски убил свою девушку. Ему грозит суровое наказание с длительным лишением свободы. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства доказали, что 27 декабря 2020 года подозреваемый совершил данное преступление. В тот день в одной из квартир поселка Созимский, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина приревновал 20-летнюю потерпевшую. Он нанес ей несколько ударов молотком по голове и рукам. От полученных травм девушка скончалась.

Поняв, что натворил, молодой человек решил скрыться с места преступления и угнал стоящий возле дома автомобиль марки «ВАЗ-217230». На нем подозреваемый направился в сторону города Кирса. По пути он сильно разогнался, не справился с управлением и врезался в дерево. После чего в районный центр отправился пешком.

Спустя некоторое время его задержали. Свою вину подсудимый признал. В настоящее время все материалы дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора.