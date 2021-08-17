В Белохолуницком районе водитель «Лады» совершил смертельное ДТП

Погибший водитель превысил скорость из-за не справился с управлением. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 16 августа, в Белохолуницком районе произошло смертельное ДТП с участием легковушки. Авария случилась в 13 часов на улице Молодежной у дома №2 в поселке Дубровка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 58 - летний водитель автомобиля «Лада Гранта» превысил скорость, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. От полученных травм мужчина скончался.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 9 ДТП, в которых 2 человека погибли и 12 получили травмы, в том числе 4 несовершеннолетних.