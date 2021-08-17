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Общество17 августа 2021 8:29

В Нововятске полиция изъяла 50 литров алкоголя во время рейда

Нарушителям грозят до десятков тысяч рублей штрафа
Маргарита Акагиева
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Нарушения продажи алкоголя нашли в шести торговых точках.

Нарушения продажи алкоголя нашли в шести торговых точках.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове прошел антиалкогольный рейд с участием сотрудников полиции и горадминистрации. Как сообщили в мэрии, целью стали магазины в Нововятском районе.

Проверке подверглись торговые точки на улицах Рухлядьева, Советской, Орджоникидзе, Парковой. Именно на них часто жаловались местные жители. По итогам комиссия выявила нарушения в шести мини-маркетах. Наиболее частое - продажа алкоголя в неположенное время. Напоминаем, спиртосодержащую продукцию в Кировской области разрешено продавать с 8 до 23 часов.

Кроме того, в общей сложности в ходе рейда изъяли порядка 50 литров алкоголя. Сейчас началась проверка в отношении руководства торговых точек и продавцов. Нарушителям грозит штраф от 1,5 до 50 тысяч рублей.