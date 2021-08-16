В Кирове пермяк украл инструменты за 16 тысяч рублей и выбросил их

Сейчас ему избрали меру пресечения, расследование уголовного дела продолжается. Фото: 43.мвд.рф

В Кирове у строительной компании украли электроинструмент на 16 тысяч рублей. Воришку довольно быстро нашли, передает областное УМВД.

С заявлением об инциденте обратился директор фирмы в конце июля. Кто-то проник в строительный вагончик через окно и вынес оттуда циркулярную пилу, болгарку, шуруповерт и электролобзик. По факту кражи возбудили уголовное дело, начались поиски виновного.

В итоге вором оказался 32-летний пермяк. В преступлении он сознался, сообщив, что часть инструментов продал в ломбарде за 1500 рублей, а оставшиеся попросту выкинул. Еще раз, общий ущерб составил 16 тысяч рублей.

Сейчас пермяку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, так что в нашем городе он побудет еще какое-то время. За кражу с незаконным проникновением в помещение ему грозит максимум пять лет лишения свободы.