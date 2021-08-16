В Кирове «Лада Гранта» въехала в толпу пешеходов: три человека пострадали

По факту ДТП проводится проверка. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове автомобиль влетел в толпу пешеходов. О происшествии рассказали в областной ГИБДД.

Авария произошла 16 августа в 16.15 около ТЦ «Грин Хаус». Как сообщает ведомство, на проезжей части столкнулись два автомобиля - «Фольксваген Гольф» и «Лада Гранта». Из-за удара отечественная легковушка вылетела за пределы дороги и сбила трех пешеходов, попутно врезавшись в дорожный знак. Две женщины и мужчина получили травмы.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. На месте работают сотрудники полиции. Все причины и условия совершения ДТП устанавливаются.

Напомним, недавно мы писали, что сегодня на Октябрьском проспекте в Кирове столкнулись две иномарки, после чего одна из них перевернулась. Пострадали два человека. Подробнее - здесь.