Сквер Трудовой славы не успели сдать в срок

На данный момент благоустройство завершено на 90 процентов. Фото: admkirov.ru

В Кирове подрядчик сорвал сроки по благоустройству сквера Трудовой славы. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в администрации города.

Согласно контракту, работы на объекте должны были завершить до 1 августа. По словам представителя подрядной организации, благоустройство завершено на 90 процентов. Причины задержки: проблемы с поставкой материалов, погодные условия и дополнительные работы.

- Все это не более чем отговорки, - обратился к подрядчику глава администрации Дмитрий Осипов. - Вы должны были внимательно изучить контракт и проектную документацию.

Кроме того, Дмитрий Осипов поручил руководству департамента городского хозяйства предъявить подрядной организации штрафные санкции и обозначить новую дату завершения благоустройства.

Напомним, что тендер на благоустройство сквера Трудовой Славы выиграла ижевская строительная компания ООО «Энергоремонт». Сумма контракта - 47,8 млн рублей.