В Кирове до конца августа снесут расселенный дом на Карла Маркса

Дом №185 по улице Карла Маркса расселили в 2019 году после признания аварийным. Фото: admkirov.ru

В Кирове начался снос очередного ветхого дома. На этот раз уничтожают здание под номером 185 по улице Карла Маркса, сообщает горадминистрация. В доме проживали 35 семей, которые расселили по новым квартирам в 2019 году.

Отметим, что это уже 27 по счету объект, который сносят в этом году. Всего в 2021 году сравнять с землей планируют 40 таких построек (в 2020 - 35). Дом №185 по Карла Маркса ликвидируют в течение месяца: демонтаж стен и фундамента, присыпка грунтом, вывоз строительного мусора, выравнивание территории.

Следующие на очереди - постройки в Нововятском районе, признанные аварийными. Это дома по улицам МОПРа, Кутузова. После придет черед зданий на улицах Ключевая и Лесозаводская. Стоит отметить, что сносят в первую очередь расселенные дома, которые представляют опасность, передвигаясь от исторической и центральной части города к окраинам.

По итогам в 2021 году из расселенных домов в новые квартиры въедут жители 433 жилых помещений - около 1000 человек.