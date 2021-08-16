В Кирове на Октябрьском проспекте «Шевроле» столкнулась с «Лексусом» и опрокинулась

От столкновения одна из машин перевернулась. Фото: vk.com/kirov_blacklist

В центре Кирова столкнулись две иномарки, в результате пострадали двое человек. Об этом рассказали в областной ГИБДД.

Авария произошла 16 августа в 08.40 на Октябрьском проспекте близ дома №116. Неизвестно, что не поделили владельцы машин - полосу или что-то другое. Однако, по предварительным данным, друг в друга врезались «Лексус» и «Шевроле». Удар получился такой силы, что последняя иномарка опрокинулась на крышу после столкновения. В итоге водитель «Шевроле» получил травмы. Пострадал также пассажир другого автомобиля.

- Я там был, мы с мужчиной вытаскивали женщину из «Шевроле». Обоих увезли, одна была без сознания, второй просто посоветовали лежать. Спасибо оптике рядом за салфетки и нашатырь, - написал один из неравнодушных горожан в паблике «Злой Кировчанин».

Кто прав, кто виноват - сейчас выясняют правоохранители. По факту аварии проводится проверка.

Напоминаем также, что за минувшие сутки в Кировской области произошло 24 ДТП, в которых пострадали 33 человека. Подробнее - по ссылке.