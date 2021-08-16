В Котельничском районе водитель кроссовера снес несколько хозпостроек

В результате аварии не только снесенным строениям, но и автомобилю потребуется ремонт. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу, 14 августа, в Котельничском районе водитель кроссовера врезался в хозяйственные постройки и разрушил их. Авария произошла в 18 часов 5 минут на улице Советской у дома №20 в деревне Копылы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» не смог справиться с управлением и предотвратить ДТП. От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения он отказался. В результате аварии владелец кроссовера получил травмы. К счастью, госпитализация пострадавшему не потребовалась.

За прошедшие пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло 24 ДТП, в которых 33 человека получили травмы.