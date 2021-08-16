Житель Омутнинского района получил 7 лет колонии за убийство своего знакомого

По решению суда мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омутнинске суд вынес приговор мужчине, который до смерти избил, а затем изнасиловал своего знакомого. Виновника приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники СК доказали, что 6 марта текущего года, 66-летний осужденный пришел в дом своего знакомого. Будучи в состоянии алкогольного опьянения он стал избивать потерпевшего, обвиняя его в краже мобильного телефона.

В результате 57-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован. Спустя некоторое время он скончался в больнице. Свою вину преступник полностью признал. Приговор суда уже вступил в законную силу.