Два человека пострадали в ДТП в Сунском районе

Основной удар пришелся на пассажирскую сторону ВАЗ – 2106. Фото: vk.com/gibdd43

В результате автомобильной аварии в Сунском районе пострадали два человека. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В пятницу, 13 августа, на 94 км автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны произошла крупная автомобильная авария. По предварительной информации, 64-летний водитель «шестерки» столкнулся со встречным автомобилем «Нива». Основной удар пришелся на пассажирскую сторону ВАЗ – 2106.

- В результате происшествия водитель и 60 - летняя пассажирка автомобиля ВАЗ - 2106 получили травмы, не госпитализированы, - сообщили в ГИБДД.

С 13 по 15 августа на территории Кировской области произошло 24 ДТП, в которых 33 человека получили травмы.