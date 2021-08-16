Киров занял 44 место в рейтинге городов России по вводу жилья

В пересчете на человека в среднем строитель ввели в эксплуатацию 0,56 кв. метров жилья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Киров занимает 44 место в рейтинге городов по объему ввода жилья в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные «РИА Рейтинг».

За минувший год объем жилого фонда Кирова увеличился на 302,9 тыс. кв. метров. В пересчете на человека в среднем строитель ввели в эксплуатацию 0,56 кв. метров жилья. А обеспеченность (общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного человека) составила 25,4 кв. метра.

Больше всего жилья в пересчете на одного человека в 2020 году введено в строй в Краснодаре и Калининграде, в конце списка - Мурманск и Магадан.