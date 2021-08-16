За прошедшие выходные в Кировской области задержали 50 нетрезвых водителей

Теперь задержанным водителям грозит штраф и лишение прав сроком до 2 лет. Фото: vk.com/gibdd43

За прошедшие пятницу и выходные на территории Кировской области остановили 50 нетрезвых водителей. Еще 45 человек сели за руль, не имея или лишившись прав. Всего за это время сотрудникам ГИБДД удалось пресечь 2045 нарушений правил дорожного движения.

Как напомнили в региональной Госавтоинспекции, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, водитель лишается прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность.

Полицейские просят жителей области сообщать о пьяных за рулем по телефону: 8(8332) 588-888 или 02. Своевременное пресечение данного нарушения позволит избежать многочисленных ДТП и сохранить не одну человеческую жизнь.