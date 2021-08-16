Кировчанка втридорога купила дачу сама у себя

Продать дачу пенсионерка хотела через сайт бесплатных объявлений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожилая жительница Кирова, продавая дачу в сети Интернет лишилась более 100 тысяч рублей. Деньги у нее похитил дистанционный мошенник. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Полицейские выяснили, что 74-летняя потерпевшая решила продать недвижимость через сайт бесплатных объявлений. Разместить информацию ей помог сын. Спустя некоторое время на телефон кировчанки позвонила незнакомая женщина и сказала, что готова купить дачу за заявленные 50 тысяч рублей. Однако она уточнила, что находится не в городе, но может перечислить деньги на электронный счет.

Пожилая женщина поверила злоумышленнице и сообщила свои реквизиты. После чего та перезвонила ей и сказала, что случайно перевела больше указанной суммы, попросив вернуть лишнее обратно. Пенсионерка пошла в банкомат и выполнила просьбу преступницы. Для того, чтобы убедиться, что деньги дошли до адресата, она решила позвонить, однако телефон уже не отвечал.

Как выяснилось позже, потерпевшая перевела свои сбережения в размере более 109 тысяч рублей. На мошенницу заведено уголовное дело. Ее личность устанавливается. Расследование продолжается.