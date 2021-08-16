Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 августа 2021 11:33

Уголовное дело в отношении кировчанина, угрожавшего фельдшеру канцелярским ножом, направлено в суд

Инцидент произошел 6 июня 2021 года в слободе Лянгасы
Андрей Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Уголовное дело направлено Октябрьский районный суд города Кирова. Фото: oktyabrsky.kir.sudrf.ru

Уголовное дело направлено Октябрьский районный суд города Кирова. Фото: oktyabrsky.kir.sudrf.ru

В Октябрьский районный суд направлено уголовное дело в отношении 55-летнего кировчанина, который напал на фельдшера «скорой помощи» 6 июня 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Кировской области.

- Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Октябрьского района города Кирова обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в прокуратуре.

Напомним, инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела, произошел 6 июня 2021 года в слободе Лянгасы. Бригада скорой помощи приехала на вызов и попыталась осмотреть «пострадавшего». Вместо этого обвиняемый стал угрожать фельдшеру канцелярским ножом. Прибывшие сотрудники полиции арестовали кировчанина.