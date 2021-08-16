В Кирове едва не утонула 13-летняя девочка: ее спасла подруга

Кировчан вновь просят не купаться в Вятке и соблюдать правила безопасности при отдыхе на водоемах. Фото: Анастасия РОМАНОВА

В Кирове 13-летняя девочка чуть не утонула на Вятке. К счастью, ее успели спасти, сообщают в горадминистрации.

Инцидент произошел 14 августа около 15 часов. 13-летний подросток начал тонуть, и неравнодушные кировчане позвонили по номеру 112. На место немедленно прибыли спасатели, где и обнаружили, что вытащить девочку на берег сумела ее подруга. Спасатели оказали юной кировчанке первую помощь, после чего передали ее врачам.

Горожанам напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при отдыхе на водоемах: не купаться в неустановленных местах, где могут быть ямы, водовороты и течения, и в особенности тех, где нет постов спасателей. Кроме того, в Вятке также не рекомендуется купаться. Согласно заключению специалистов регионального Роспотребнадзора, вода в ней не соответствует нормам по микробиологическим показателям.