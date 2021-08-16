В Кирово-Чепецке заканчивают строить кольцевую развязку на улице Братьев Васнецовых

Вскоре начнется установка бордюров, фонарей и дорожных знаков на трассе, а также окончательное асфальтирование полотна. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В Кирово-Чепецке заканчивается строительство кольцевой развязки на улице Братьев Васнецовых. Об этом сообщили в горадминистрации.

Так, на данный момент на наружной части кольца уложили первый слой асфальта, также сделав примыкание к улице Алексея Некрасова. На внутренней части дороги покрытие сделали еще 21 июля. Мэрия отмечает, что подрядчик работал и днем, и ночью.

Сейчас на очереди установка бордюров по наружной части развязки, асфальтирование полотна, монтаж фонарей и дорожных знаков, а также нанесение разметки. После завершения работ территорию благоустроят. Из местного бюджета выделят средства для установки ограждения между трассой и пешеходным переходом по улице Алексея Некрасова. Точные сроки завершения всех работ не уточняются.