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Происшествия16 августа 2021 10:46

Подросток из Кумен может сесть в тюрьму за кражу денег и мобильного телефона

Ему грозит до двух лет лишения свободы
Алексей РомановАлексей Романов
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На сегодняшний день все материалы дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора

На сегодняшний день все материалы дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несовершеннолетний житель пгт Кумены предстанет перед судом за кражу мобильного телефона и денежных средств. Ему грозит реальный тюремный срок. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства доказали, что 17-летний подросток в апреле этого года пришел в гости к своему знакомому, где и совершил преступление. Он нашел на земле возле дома мобильный телефон матери друга. Воспользовавшись тем, что никого вокруг не было, подозреваемый похитил смартфон и ушел.

После чего в личных сообщениях обнаружил персональные данные для входа в мобильный банк потерпевшей и перевел деньги на счет своего друга. Тот, не понимая, что происходит, отправил денежные средства обратно. Через некоторое время злоумышленника задержали. Свою вину подросток признал.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Все материалы переданы в суд для вынесения окончательного приговора.