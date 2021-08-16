Погода в Кировской области с 16 по 20 августа: cолнечно и жарко

На этой неделе из-за аномальной жары кировчанам следует внимательнее следить за своим самочувствием Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последний месяц уходящего лета преподносит жителям Кировской области приятный сюрприз. Первая неделя второй половины августа окажется аномально теплой и солнечной. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды с помощью сервиса rp.5.

В понедельник, 16 августа, температура воздуха в течение дня поднимется до отметки в +28 градусов. Ожидается солнечная погода без осадков. Ветер юго-западный 4-5 м/c с возможным усилением до 11 м/c. Атмосферное давление пониженное - 747 мм ртутного столба.

Во вторник, 17 августа, серьезных изменений не предвидится. Воздух в течение дня прогреется до +27 градусов. Будет светить солнышко. Осадков не ожидается. Ветер поменяет свое направление и подует с северо-запада со скоростью 2-3 м/с. Атмосферное давление поднимется до нормативных - 750 мм ртутного столба.

В среду, 18 августа, столбик термометра доберется до отметки +30 градусов. День ожидается сухим и ясным. Ветер будет дуть с юга со скоростью 2-3 м/c с кратковременными порывами до 8 м/c. Атмосферное давление окажется прежним- 750 мм ртутного столба.

В четверг, 19 августа, температура воздуха днем поднимется до отметки в +32 градуса. Ожидается солнечная погода без осадков. Сильных порывов ветра не будет. Его скорость составит 3-4 м/c с кратковременным усилением до 8 м/c. Атмосферное давление опустится до 747 мм ртутного столба.

Последний день рабочей недели также ожидается очень жарким. Воздух в течение дня прогреется до +32 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3-4 м/c с возможными порывами до 10 м/c. Атмосферное давление останется немного ниже нормы-747 мм ртутного столба.