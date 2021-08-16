В Кировской области бушуют два лесных пожара

С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 103 лесных пожара. Фото: Иван МАКЕЕВ

В лесах Кировской области продолжают бушевать два пожара на площади более 6 гектаров. Все очаги возгорания находятся в Кирово-Чепецком районе. Об этом сообщили в диспетчерской службе КОГСАУ «Лесоохрана».

- На 08.00 мск 16.08.2021 действуют 2 лесных пожара в Кирово-Чепецком лесничестве на площади 6,02 га, - сообщается в информационной сводке.

Напомним, что с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 103 лесных пожара на площади 448,688 га.