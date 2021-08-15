За неделю в Кировской области скончались одиннадцать пациентов с COVID-19

За все время пандемии в регионе умерли от инфекции 455 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кировской области за неделю скончались одиннадцать человек с подтвержденным COVID-19. По статистике сайта стопкоронавирус.рф, за все время пандемии в регионе умерли от инфекции 455 человек.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0.88% (средний по России - 2.59%). Регион находится на 39 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Кировской области 15 августа подтверждено 124 новых случая заражения коронавирусом, что на один меньше, чем выявлено сутками ранее. Читать.