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Общество15 августа 2021 14:20

В Кирове на два пристроя к школам потратят 428 миллионов рублей

Строительство должно завершиться до конца 2022 года
Андрей Сергеев
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Срок сдачи всех объектов - до 31 декабря 2022 года. Фото: admkirov.ru

Срок сдачи всех объектов - до 31 декабря 2022 года. Фото: admkirov.ru

В Кирове ищут подрядчиков на строительство «под ключ» двух новых зданий для школ № 53 и № 30. Соответствующие аукционы опубликованы на портале Госзакупок.

Пристрой к школе № 30 по улице Горького, 51а планируют возвести за 202 миллиона рублей, а для учебного заведения № 53 - за 226 миллионов рублей. По словам заместителя главы администрации Ларисы Копысовой, здания будут рассчитаны на 400 и 250 мест соответственно.

Заявки на конкурс принимаются до 19 августа, строительство новых объектов должно завершиться до конца 2022 года.