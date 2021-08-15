Геннадий Коновалов занял 65 место в рейтинге глав законодательных собраний

МедиаИндекс председателя Законодательного собрания Кировской области составил 336. Фото: zsko.ru

Председатель ОЗС Геннадий Коновалов занял 65 место в медиарейтинге глав законодательных органов российских регионов за июль 2021 года. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные компанией «Медиалогия».

За минувший месяц спикер областного парламента сумел усилиться в медиарейтинге на шесть позиций. Геннадий Коновалов смог поднять свою узнаваемость в СМИ из-за последнего пленарного заседания шестого созыва. На нем депутаты подвели итоги работы за пять лет.

В итоге за прошедший месяц МедиаИндекс председателя Законодательного собрания Кировской области составил 336.