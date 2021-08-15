Пункт приема вторсырья открылся в Ганино

Пункт будет работать ежедневно с понедельника по пятницу - с 8.00 до 15.00. Фото: vk.com/ecotekkirov

В Кирове в микрорайоне Ганино открылся пункт приема макулатуры и вторсырья. Об этом сообщили организаторы некоммерческого проекта «Экотек».

- В поселке Ганино на улице Центральной, 8 открылся новый пункт приема вторсырья, - говорится в группе «Экотек».

Пункт будет работать с понедельника по пятницу - с 8.00 до 15.00, в выходные - с 9.00 до 13.00. На данный момент в Кирове работает шесть участков по приему вторсырья, в ближайшее время планируется открытие еще одного пункта. Список адресов можно узнать в официальной группе «Экотек».