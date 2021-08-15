Ушел из жизни тренер по лыжным гонкам Александр Кривошеин

С 1975 года Александр Кривошеин работал тренером по лыжным гонкам. Фото: vk.com/lbk.perekop

Ушел из жизни известный тренер по лыжным гонкам Александр Сергеевич Кривошеин, сообщили в спортивной школе олимпийского резерва «Перекоп».

- 12 августа 2021 года перестало биться сердце замечательного человека, тренера по лыжным гонкам Александра Сергеевича Кривошеина, - сообщили в группе.

Прощание с Александром Сергеевичем состоится в понедельник, 16 августа, в городе Кирове: в 08:30 прощальный зал в морге на Менделеева, 13а.Отпевание в церкви Иоанна Предтечи в 10.30.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким Александра Сергеевича.