Два человека погибли при пожаре в Куменском районе

Огонь вспыхнул ночью в жилом доме. Фото: 43.mchs.gov.ru

В воскресенье, 15 августа, в деревне Городчики Куменского района произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул ночью в жилом доме. За считанные минуты охватил деревянную постройку. Информацию о ЧП сообщили в пресс-службе МЧС по Кировской области.

- В результате происшествия погибли два человека: мужчина и женщина, - сообщили в СК РФ по Кировской области.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причины пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.