ФК «Динамо» завоевал Кубок Кировской области

На стадионе «Динамо» состоялся финал розыгрыша Кубка Премьер-лиги Кировской областной федерации футбола. Фото: vk.com/fcfakelkirov

Футболисты «Динамо» одержали победу над командной «Факел» в финале Кубка Премьер-лиги Кировской областной. Встреча прошла в субботу, 14 августа, на стадионе «Динамо» и завершилась со счетом 2-1. Об этом сообщили в официальной группе региональной федерации футбола.

За 90 минут основного времени встречи победителя выявить не удалось, в дополнительные минуты сильнее оказались динамовцы, которые в концовке встречи смогли реализовать свой момент.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Кирове футбольный клуб «Динамо» требуют признать банкротом. Читать