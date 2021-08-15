Подача ресурса возобновится по всем адресам к 20.00. Фото: pixabay.com

В понедельник десятки домов в областном центре останутся без света. Дело в том, что ресурсоснабжающая организация планирует провести работы на электрических подстанциях. В связи, с чем компания «Горэлектросеть» опубликовала график отключения электричества в Кирове на 16 августа.

- Все плановые отключения проводятся с целью повышения качества энергоснабжения и предупреждения в будущем аварийных отключений, надеемся на ваше понимание, - сообщается на официальном сайте компании.

Ремонтные работы запланированы на подстанциях во всех районах города. Электричество пропадет на срок от трех до десяти часов. Подача ресурса возобновится по всем адресам к 20.00.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В КИРОВЕ НА 16 АВГУСТА

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru

Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.