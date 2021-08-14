В Кирове появился еще один способ мониторинга общественного транспорта

Мониторинг автобусов в Кирове с помощью приложения заработал с 12 августа. Фото: admkirov.ru

У кировчан появился еще один способ отслеживания общественного транспорта. Наш город подключили к приложению HUBB, о чем сообщили в мэрии.

Пользоваться программой могут владельцы телефонов с любой операционной системой. Принцип понятен: установить приложение и выбрать в качестве населенного пункта Киров. Оно имеет простой интерфейс, позволяет работать с картой, просматривать общественный транспорт на линии с привязкой к местности. В нем также можно получить прогноз прибытия на остановку и расписание движения.

Напомним, что это не единственный способ: самым популярным остается мониторинг на сайте ЦДС. Кроме того, работает и чат-бот в известном мессенджере Viber.