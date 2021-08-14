В Нолинске за семь миллионов рублей отремонтируют дома, пострадавшие после крупного пожара

Пожар вспыхнул днем 23 июня. Фото: kirovreg.ru

На восстановление пострадавших от пожара в Нолинске жилых домов выделили более семи миллионов рублей. Об этом сообщили в областном правительстве.

Средства выдали из резервного фонда. На эти деньги проведут аварийно-восстановительные работы, в частности - ремонт крыш. Подрядчик займется обоими домами одновременно в ближайшее время. Реставрация завершится в сентябре 2021 года.

Напомним, крупный пожар произошел в Нолинске 23 июня 2021 года. Огонь вспыхнул в хозпостройке, а после перекинулся на жилые дома. С возгоранием боролись более двух часов, в тушении принимали участие 45 человек и 13 единиц техники. Спасатели эвакуировали 50 человек. К счастью, обошлось без жертв, однако дома №57 по улице Коммуны и №62 по Первомайской сильно пострадали. Их владельцам предложили временное жилье.