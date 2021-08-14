Отопительный сезон 2021 в Кирове начнется 15 сентября

Тепло в домах кировчан появится с середины сентября. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В кировских квартирах станет тепло с середины первого осеннего месяца. Кировский филиал «Т Плюс» сообщил о начале отопительного сезона с 15 сентября.

Как сообщили в организации, за 2021 год в Кирове и Кирово-Чепецке к этому времени заменят около 50 км теплотрасс. На все работы понадобилось около миллиарда рублей. Сейчас полностью завершены работы на семи объектах и продолжаются еще на 36. Обновление обещают закончить к установленным срокам.

Стоит отметить, что начало отопительному сезону в Кирове полагает горадминистрация после соответствующего постановления. График подключения появится на сайте мэрии. Напомним, для включения отопления в домах необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха не превышала +8 градусов в течение пяти дней.