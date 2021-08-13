В деревне Шубино проведут водопровод, запитанный от городской сети

Сейчас в деревне наблюдаются перебои с водой, а жители пяти домов и вовсе сидят без нее уже второй месяц. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В деревне Шубино решат проблемы с водоснабжением. Подробности сообщили в горадминистрации.

Недавно мы писали о том, что жители пяти домов населенного пункта с июля остались без воды. Ранее ресурс поступал с башни, но после того, как оборудование устарело, водопровод подключили к скважине напрямую, и тогда начались проблемы. Специалисты «Водоканала», к которым обратились кировчане, постановили, что ситуация сложилась из-за слабого напора в самой скважине. Причины - сезонное падение уровня воды, высокое расположение местности, засушливое лето и перерасход норматива потребления услуги в мае.

Выходом стало следующее решение: как только уровень в скважине восстановится, специалисты запустят насосное оборудование. Сейчас в деревню возят воду по заявкам, а абонентам сделают перерасчет. В будущем же в Шубино проведут водопровод, запитанный от городской сети, что позволит жителям использовать ресурс круглый год без ограничений.