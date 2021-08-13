Второй корпус школы №42 должен быть готов к 1 сентября

На данный момент подрядчик завершил работы по уборке аварийных деревьев и обустройству тротуаров. Фото: admkirov.ru

В пятницу, 13 августа, глава администрации города Кирова Дмитрий Осипов проконтролировал ход работ по благоустройству второго корпуса школы №42, находящегося в здании бывшего техникума на улице Менделеева, 1.

На данный момент подрядчик завершил работы по уборке аварийных деревьев, обустройству тротуаров и асфальтированию спортивной площадки, на которую в дальнейшем планируют уложить резиновое покрытие, необходимое для безопасности детей.

По слова начальника департамента образования города Александра Петрицкого, в здании установлена система видеонаблюдения за более 1,3 млн рублей. Генеральный директор АО «Гордормостстрой» Димитрий Вохмянин доложил о ремонте подъездных дорог к образовательному учреждению, работы должны завершить до 20 августа.

- До начала учебного года остается немного времени, поэтому важно обустроить прилегающую территорию, а также привести в порядок подъездные пути, чтобы дети и родители не испытывали дискомфорта при посещении школы, - подчеркнул глава администрации Дмитрий Осипов.