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Происшествия13 августа 2021 15:16

В Кирове в квартире на Солнечной обнаружили тела супружеской пары и их знакомого

Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства их гибели
Маргарита Акагиева
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Сейчас региональный Следком проводит проверку по факту происшествия.

Сейчас региональный Следком проводит проверку по факту происшествия.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Кирове в квартире одного из домов по улице Солнечной обнаружили три тела. Погибшими оказались двое 32-летних мужчин и 29-летняя женщина. Об этом «Комсомолке» сообщили в областном Следкоме.

Тела обнаружили в квартире 8 августа, признаков насильственной смерти не нашли. Погибшие - супружеская пара и их знакомый. В кировских СМИ и пабликах разошлось несколько слухов об умерших - якобы они были местными бизнесменами, а при осмотре квартиры обнаружили тарелку с белым порошком, таблетки и пакетики с неким веществом. Собственный источник «Комсомолки» подтвердил, что правоохранители действительно изъяли вышеописанные предметы с места происшествия. Кроме того, предпринимателями погибшие не были.

На данный момент областной Следком проводит проверку и устанавливает все причины и обстоятельства гибели кировчан.