С 15 августа из Балезино в Киров можно будет уехать заказным рейсом

Уже известно расписание автобуса в направлении из Балезино в Киров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировчане смогут добраться до Удмуртии и обратно автобусом. В связи с высоким спросом запускается заказной рейс «Балезино-Киров». Об этом сообщили в паблике «Общественный транспорт г. Глазова».

Известно, что автобус будет отправляться из Балезино и проходить через Глазов, Яр, Фаленки и Кирово-Чепецк. Рейс будет осуществляться при наборе группы ежедневно, а посадка - в соответствии со списком пассажиров. Маршрут появится с 15 августа. На данный момент также известно расписание поездок из Удмуртии в Кировскую область; время отправления обратного рейса пока не уточняется:

- Балезино (автостанция) - 06.45;

- Глазов (автовокзал) - 07.15;

- Яр (автостанция) - 08.00;

- Киров (прибытие) - 10.00.

Обратный рейс из Кирова, возможно, будет отправляться в 13.15, но эта информация требует уточнения. За справками пассажиры могут обращаться по телефону: 89199120217.