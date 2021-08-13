В Кирове на улице Лепсе на пешеходном переходе сбили двух детей

Водитель автомобиля ВАЗ-2106 совершил наезд на двух пешеходов. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами отечественной легковушки пострадали два ребенка. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В пятницу, 13 августа, в 12.30 около дома №77 на улице Лепсе произошла автомобильная авария с участием пешеходов. По предварительной информации, водитель «шестерки» сбил детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

- В результате происшествия несовершеннолетние пешеходы (7 и 8 лет) получили травмы, - сообщили в ГИБДД.

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В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.