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Происшествия13 августа 2021 13:02

В Кирове осудили мужчину, пойманного с килограммом наркотиков

Он сбывал запрещенное вещество на протяжении почти полутора лет
Маргарита Акагиева
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Суд вынес приговор: восемь лет колонии строгого режима.

Суд вынес приговор: восемь лет колонии строгого режима.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере осудили 41-летнего местного жителя. Подробности сообщили в областной прокуратуре.

Как выяснилось, мужчина занимался сбытом «запрещенки» с июня 2019 по ноябрь 2020 года. В интернете находились покупатели, оплачивали дозу и забирали ее в тайнике. Попался торговец при попытке сбыть очередную партию в Чистых прудах. При обыске кировчанина, его жилища и всех тайников изъяли более килограмма наркотиков.

На днях мужчине вынесли приговор. Суд постановил: наркоторговец заслуживает наказания в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кировчанин попытался обжаловать решение, однако его оставили в силе.