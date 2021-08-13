Износ автобусов в Кировской области составляет 85%

Региональным министерством транспорта проведен анализ подвижного состава в регионе. Фото: admkirov.ru

На сегодняшний день износ автобусного парка предприятий региона составляет 85%. Соответствующий анализ проведен министерством транспорта Кировской области.

- Это значительно влияет на удорожание стоимости пассажирских перевозок, а также безопасность дорожного движения, - подчеркнули в правительстве региона.

В настоящее время из областного бюджета планируют выделить один миллиард рублей на обновление подвижного состава в Кирове и районах области. На эту сумму планируют закупить 117 автобусов: 67 большого класса и 50 единиц - малого.