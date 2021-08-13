В пгт. Уни трое подростков предстанут перед судом за угон мотоцикла

За угон чужого транспортного средства предусмотрено суровое наказание. Фото: kirov.sledcom.ru

Трое 17-летних подростков предстанут перед судом за угон мотоцикла в пгт. Уни. Им грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства доказали, что 8 мая текущего года подозреваемые, гуляя в темное время суток, заметили мотоцикл с коляской. Ребята решили покататься и угнали транспортное средство марки «ИЖ Юпитер-5».

Свою вину подростки признали. Расследование уголовного дела завершено. Все материалы переданы в суд для вынесения окончательного приговора.