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Происшествия13 августа 2021 12:42

В пгт. Уни трое подростков предстанут перед судом за угон мотоцикла

Им грозит до пяти лет лишения свободы
Алексей РомановАлексей Романов
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За угон чужого транспортного средства предусмотрено суровое наказание. Фото: kirov.sledcom.ru

За угон чужого транспортного средства предусмотрено суровое наказание. Фото: kirov.sledcom.ru

Трое 17-летних подростков предстанут перед судом за угон мотоцикла в пгт. Уни. Им грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства доказали, что 8 мая текущего года подозреваемые, гуляя в темное время суток, заметили мотоцикл с коляской. Ребята решили покататься и угнали транспортное средство марки «ИЖ Юпитер-5».

Свою вину подростки признали. Расследование уголовного дела завершено. Все материалы переданы в суд для вынесения окончательного приговора.