В Кировской области на миллиард рублей приобретут 117 автобусов

Автобусы будут укомплектованы специальным оборудованием для маломобильных граждан. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На миллиард рублей, выделяемых из бюджета Кировской области, планируют приобрести 117 автобусов. Из них 67 - большого класса, а 50 единиц - малого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Мы выделяем деньги из бюджета, из дополнительных средств, - уточнил председатель правительства Кировской области Александр Чурин. - Мы не утяжеляем бюджет, не берем кредит.

В планах правительства закупить автобусы большого класса, работающие на природном газе. Кроме того, они будут укомплектованы специальным оборудованием для маломобильных граждан.

- Транспортные средства будут оснащены кондиционером, видеонаблюдением, электронным табло «Бегущая строка», оборудованы системами оплаты проезда и «Говорящий город», аппаратурой ГЛОНАСС, - сообщается на официальном сайте областного правительства.

На данный момент с соответствующей инициативой правительство выходит в Законодательное собрание. Вероятно, депутатов, которые уже провели последнее заседание текущего созыва и перешли к активной фазе подготовки к предстоящим выборам, соберут на внеочередную «пленарку» 26 августа.

Напомним, что своеобразную транспортную реформу анонсировал председатель правительства Александр Чурин 3 августа в ходе встречи руководителей региона с редакторами районных СМИ. По словам, Александра Анатольевича, муниципальные автоколонны перейдут под контроль АО «Кировпассажиравтотранс».