В Омутнинске на бывшего сотрудника колонии завели уголовное дело

Приговор суда уже вступил в законную силу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Омутнинске прошел суд над бывшим сотрудником исправительного учреждения. Он признан виновными по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства доказали, что осужденный незаконно принял работы по лесозаготовке в районе колонии ИК-1, расположенной в поселке Котчиха. Он перевел 690 тысяч рублей индивидуальному предпринимателю, который не выполнил условия договора. В результате исправительному учреждению был нанесен весомый материальный ущерб.

Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа. Приговор уже вступил в законную силу.