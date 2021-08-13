В Омутнинске на бывшего сотрудника колонии завели уголовное дело

Приговор суда уже вступил в законную силу
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Омутнинске прошел суд над бывшим сотрудником исправительного учреждения. Он признан виновными по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.
Сотрудники ведомства доказали, что осужденный незаконно принял работы по лесозаготовке в районе колонии ИК-1, расположенной в поселке Котчиха. Он перевел 690 тысяч рублей индивидуальному предпринимателю, который не выполнил условия договора. В результате исправительному учреждению был нанесен весомый материальный ущерб.
Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа. Приговор уже вступил в законную силу.